تتويج الجزائرية رحاحلة ريتاج بكأس العالم للحساب الذهني والرياضيات

توجت الجزائرية رحاحلة ريتاج البالغة من العمر 11سنة بكأس العالم للحساب الذهني والرياضيات، التي احتضنتها تايوان.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية عبر صفحتها الرسمية، على موقع "فايسبوك"، اليوم السبت أن البطلة العالمية، فازت عن جدارة واستحقاق، في المنافسة الدولية التي جرت في تايوان.

وأضافت أن المنافسة عرفت مشاركة 1000 متنافس من نوابغ مختلف بلدان العالم، من بينها اليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأت وزارة الشباب والرياضة البطلة العالمية المتألقة، التي تنحدر من ولاية سطيف، وتمنت لها مزيدا من التألق والنجاح في المنافسات القادمة .