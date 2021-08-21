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    رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019

    حمدوك يلتقي رياك مشار خلال زيارة رسمية إلى جوبا

    © AP Photo / Abdalla Hamdok
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    استقبل رياك مشار، النائب الأول لرئيس جنوب السودان، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي يزور العاصمة جوبا، على رأس وفد رفيع المستوى لبحث العديد من القضايا الاستراتيجية بين البلدين.

    ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لـ "مكتب رئيس الوزراء السوداني، على "تويتر"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن مشار رحب بالوفد السوداني، مؤكدا على أهمية توطيد العلاقات بين جوبا والخرطوم لتحقيق لمصالح المشتركة للدولتين.

    وقال رئيس وزراء السودان أن جوبا لها دور كبير في استكمال جهود إقرار السلام في البلاد، مشيرا إلى أن اتفاق جوبا للسلام كان تتويجا لتلك الجهود.

    وشدد حمدوك على أهمية أن تمتد العلاقات بين البلدين إلى القضايا الاستراتيجية، مشيرا إلى أهمية تطوير التجارة وبناء الطرق وفتح فروع البنوك السودانية في جنوب السودان.

    كما التقى حمدوك، خلال الزيارة ربيكا قرنق، نائبة رئيس جنوب السودان، وبحثا خلال اللقاء إنفاذ اتفاق السلام وتطرقا إلى تطورات الأوضاع في جنوب السودان.

    وأكدت ربيكا على أهمية توافر إرادة سياسية والتزام لتحقيق اتفاقية السلام، مشددة على أهمية التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه.

    ولفتت إلى أن الجميع يسير في الطريق الصحيح، مضيفة: "كل ما نحتاجه هو الإسراع في استكمال ما تبقى من الاتفاق".

    اتفاق السلام السوداني
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    اتفاق السلام السوداني

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