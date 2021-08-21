حمدوك يلتقي رياك مشار خلال زيارة رسمية إلى جوبا

استقبل رياك مشار، النائب الأول لرئيس جنوب السودان، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي يزور العاصمة جوبا، على رأس وفد رفيع المستوى لبحث العديد من القضايا الاستراتيجية بين البلدين.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لـ "مكتب رئيس الوزراء السوداني، على "تويتر"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن مشار رحب بالوفد السوداني، مؤكدا على أهمية توطيد العلاقات بين جوبا والخرطوم لتحقيق لمصالح المشتركة للدولتين.

استقبل النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار بمكتبه بمدينة جوبا دولة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك والوفد المرافق له.



ورحب د. رياك مشار بالوفد وشكرهم على الزيارة مؤكداً على ضرورة أن تبنى العلاقات بين البلدين على المصالح المتبادلة والمشاريع المشتركة. pic.twitter.com/QrD0orh38z — مكتب رئيس الوزراء - السودان (@SudanPMO) August 20, 2021

وقال رئيس وزراء السودان أن جوبا لها دور كبير في استكمال جهود إقرار السلام في البلاد، مشيرا إلى أن اتفاق جوبا للسلام كان تتويجا لتلك الجهود.

وشدد حمدوك على أهمية أن تمتد العلاقات بين البلدين إلى القضايا الاستراتيجية، مشيرا إلى أهمية تطوير التجارة وبناء الطرق وفتح فروع البنوك السودانية في جنوب السودان.

كما التقى حمدوك، خلال الزيارة ربيكا قرنق، نائبة رئيس جنوب السودان، وبحثا خلال اللقاء إنفاذ اتفاق السلام وتطرقا إلى تطورات الأوضاع في جنوب السودان.

بحث كل من دولة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ونائبة رئيس جمهورية جنوب السودان د. ربيكا قرنق مسار إنفاذ اتفاق السلام المنشط والأوضاع بدولة جنوب السودان، وأكد الطرفان على أن السلام عندما يتحقق في أي دولة في المنطقة فذلك يعزز فرص الاستقرار في كل الإقليم. pic.twitter.com/DR7eJ6nKJH — مكتب رئيس الوزراء - السودان (@SudanPMO) August 21, 2021

وأكدت ربيكا على أهمية توافر إرادة سياسية والتزام لتحقيق اتفاقية السلام، مشددة على أهمية التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه.

ولفتت إلى أن الجميع يسير في الطريق الصحيح، مضيفة: "كل ما نحتاجه هو الإسراع في استكمال ما تبقى من الاتفاق".