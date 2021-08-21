نجيب ساويرس يثير الجدل في مصر بعد اقتراح بشأن اللاجئين الأفغان

أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، جدلا واسعا بعد اقتراحه استضافة بلاده عددا من اللاجئين الأفغان، عقب سيطرة حركة "طالبان" الأفغانية (المحظورة في روسيا) على البلاد.

وقال نحيب ساويرس، عبر حسابه على "تويتر"، "اقتراح: هل يمكن أن نستضيف عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم "طالبان" فى مصر؟ السؤال للجميع ما عدا إخوان مصر".

اقتراح : هل يمكن ان نستضيف عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان فى مصر ؟ السؤال للجميع ما عدا إخوان مصر ! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 20, 2021

وتباينت ردود الفعل، بين من رحب بقدوم اللاجئين الأفغان إلى مصر، فيما رفض البعض الفكرة، في حين دعا آخرون إلى ضرورة تجنب خطاب الكراهية ضد اللاجئين.

لو هيحسنوا النسل فمرحب بيهم جدًا 😂 — Claire (@asmaa24basyouni) August 20, 2021

هو احنا ناقصين — نعناعة اسكندرية (@NeamahDeAna) August 20, 2021

الحقيقة احنا طول عمرنا بلد مهجر. احنا من اهم دول المهجر في العالم القديم. بص حواليك و شوف تشكيلة المصريين شكلهم ايه — Mostafa tolba (@Mtolba001) August 20, 2021

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أشادت بموقف 4 دول عربية في أزمة أفغانستان، وعبرت عن تقديرها وامتنانها على مساعداتها في عمليات الإجلاء اليومية لآلاف الأشخاص. ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر إلى قطر والإمارات والبحرين والكويت على مساعداتهم في إجلاء الآلاف من أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة حركة طالبان على البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن "الناتو"، أنه تم إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من مطار كابل منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية الأحد الماضي. وأضاف أن الحشود ما زالت خارج المطار، في مسعى مستميت للفرار.

واستطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية كابل، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين. ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

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