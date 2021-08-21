إصابة 10 فلسطينيين خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية قرب حدود غزة

أصيب 10 فلسطينيين بالرصاص الحي وبالاختناق، إثر قمع قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مسيرة سلمية شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بأن الجنود الإسرائيليين المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية شرق قطاع غزة، فتحوا نيرانهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مئات الفتية والشبان الذين يتظاهرون بشكل سلمي، قرب السياج الفاصل شرق القطاع.

שוב לא שקט - עימותים בגבול עזה: מאות התקרבו לגדר, צה"ל פרש צלפיםhttps://t.co/S6XNuGVMfF@ndvori pic.twitter.com/VzzYYaN1jv — החדשות - N12 (@N12News) August 21, 2021

وأدى فتح النيران الإسرائيلية صوب الفتية والشباب إلى إصابة 10 مواطنين، على الأقل، بالرصاص الحي والأعيرة المغلفة بالمطاط، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.

#صور| إصابة عدة شبان برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة غزة pic.twitter.com/uwrK5jEfXd — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 21, 2021

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الآلاف من الفلسطينيين تظاهروا بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، وأن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين.

#صور| الجماهير الفلسطينية تشارك بالمهرجان الكبير "سيــ ـف الـقــ ـدس لن يُغمد" الذي تقيمه الفصائل الوطنية والإسلامية بمخيم ملكة شرق غزة.#سيف_القدس_لن_يغمد pic.twitter.com/jcVeV74NsA — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 21, 2021

وأوضحت القناة العبرية الـ12 أن الجيش الإسرائيلي نصب قناصته بطول الجدار الفاصل مع قطاع غزة، استعدادا لأي مواجهات مع المتظاهرين الفلسطينيين الذين بدؤوا بالتوافد إلى الجدار، وبعضهم حاول اختراقه.

#صور| إصابة عدة شبان برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة غزة pic.twitter.com/fNJgzYrMEv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 21, 2021

وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية بدء توافد المتظاهرين إلى مخيم ملكة، شرقي مدينة غزة، بغرض المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك (في العام 1969) ورفضا للحصار الإسرائيلي.

يمكنك متابعة المزيد عن أخبار فلسطين الآن من سبوتنيك.