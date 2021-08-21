حاكم مصرف لبنان المركزي: الحكومة تسعر واردات الوقود بـ 8 آلاف ليرة للدولار

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم السبت، إن الحكومة اللبنانية قررت تغيير سعر الصرف المستخدم كأساس لواردات الوقود، ما يزيد فعليا من أسعار التجزئة.

ونقلت وكالة "رويترز"، مساء اليوم السبت، عن سلامة أن الحكومة ستُسعر واردات الوقود عند ثمانية آلاف ليرة للدولار، بدءا من يوم السبت، مقابل 3900 ليرة للدولار سابقا.

ويهدف القرار إلى الحد من نقص الوقود.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، الخميس الماضي، بأن شحنات الوقود المتجهة من بلادها إلى لبنان، قد تم شراؤها من قبل رجال أعمال مقربين من "حزب الله" اللبناني.

ونقلت وكالة "فارس" عن مصادر مطلعة، أن شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان، التي تهدف للمساعدة في تخفيف نقص الوقود، اشترتها بالكامل مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين، والتي تعتبرها ملكا لهم بدءا من لحظة الشحن.

وسبق أن أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن "السفينة الأولى التي سوف تنطلق من إيران، قد أنجزت كل الترتيبات وستُبحر خلال ساعات ببركة الحسين إلى لبنان".

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتان ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه يخفف من حدة الأزمة.

يمكنك متابعة المزيد عن أخبار لبنان الآن من سبوتنيك.