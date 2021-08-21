رئيس الوزراء الإسرائيلي يكشف موعد زيارته مصر واجتماعه مع السيسي

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت زيارة مصر ولقاء رئيسها عبد الفتاح السيسي، عقب زيارة بينيت إلى واشنطن المزمع إجراؤها الأسبوع الجاري، وذلك تلبية لدعوة السيسي التي وجهها إلى بينيت لزيارة القاهرة، والتي حملها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل.

القاهرة- سبوتنيك. وقال أوفير غندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان "رئيس الوزراء بينيت سيلتقي هذا الأسبوع الرئيس الأمريكي (جو) بايدن في واشنطن وسيبحث معه الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان وتعزيز العلاقات بين البلدين ولكن الملف الرئيس سيكون التصرفات الإيرانية والخطط لصدها".

وأضاف "بعد عودته إلى البلاد سيستقبل المستشارة الألمانية (أنغيلا ميركل) ثم سيزور مصر وسيلتقي الرئيس (عبد الفتاح) السيسي".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه الأربعاء الماضي، دعوة رسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لزيارة القاهرة خلال الأسابيع المقبلة، وقد حمل هذه الدعوة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل الذي زار إسرائيل مؤخرا والتقى بينيت.

يذكر أن مصر نجحت بعد جولة مواجهة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في مايو/ أيار الماضي في إيصال الطرفين إلى تهدئة من خلال اتصالات مصرية فلسطينية، ومصرية إسرائيلية لوقف التصعيد فيما تواصل مصر جهودها لإخماد أي إمكانية لنشوب مواجهة في ظل تهديدات الفصائل الفلسطينية وعدم سماح إسرائيل بدخول مواد الإعمار إلى غزة في ظل إغلاق المعابر.