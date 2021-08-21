بينيت يناقش مع بايدن ملفات سوريا ولبنان وإيران

كشف أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم السبت، عن أجندة لقاء الأخير مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن.

ونشر غندلمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، سيلتقي في السادس والعشرين من الشهر الجاري، الرئيس الأمريكي في واشنطن، وسيناقش معه الأوضاع في كل من قطاع غزة وسوريا ولبنان.

رئيس الوزراء بينيت سيلتقي هذا الأسبوع الرئيس الأمريكي بايدن في واشنطن وسيبحث معه الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان وتعزيز العلاقات بين البلدين ولكن الملف الرئيس سيكون التصرفات الإيرانية والخطط لصدها. بعد عودته إلى البلاد سيستقبل المستشارة الألمانية ثم سيزور مصر وسيلتقي الرئيس السيسي. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 21, 2021

وأفاد غندلمان بأن الملف الرئيس على أجندة بينيت خلال زيارته لواشنطن هو ما أسماه بـ"التصرفات الإيرانية"، وكيفية التصدي لها، فضلا عن تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر أوفير غندلمان في تغريدته أيضا أن رئيس الوزراء، نفتالي بينيت سيستقبل المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على أن يزور مصر بعدها، ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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