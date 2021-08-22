الأمم المتحدة ترحب بالإفراج عن محتجزين في ليبيا نتيجة لجهود لجنة "5 + 5"

رحبت بعثة الأمم المتحدة، يوم السبت، بالإفراج عن محتجزين في ليبيا نتيجة لجهود بناء الثقة المستمرة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5).

وجددت البعثة عبر بيانٍ لها، نشر بموقعها الإلكتروني، مناشدتها لجميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية بضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لقرارات مجلس الأمن.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أشرفت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، على عملية إطلاق سراح 17 سجينا من المنطقة الغربية.

وقالت مصادر إن السجناء المطلق سراحهم، ينتمون إلى المنطقة الغربية، وكانوا موقوفين في المنطقة الشرقية.

وأكدوا أن أعضاء اللجنة أشرفوا على عملية تسليمهم لحكماء وأعيان مدينة مصراتة بعد الإفراج عنهم.

وخلال كلمات لهم أثناء فعاليات التسليم أكد أعضاء اللجنة أن مثل هذه العمليات تفتح الباب واسعا أمام المصالحة الشاملة، عقب الانتهاء من مشروع تسليم كافة الأسرى.

وشددوا على أن "اللجنة لن تتخلى عن مشروعها الوطني لإيقاف الحرب وفتح الطريق وتبادل الأسرى".

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