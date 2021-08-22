بدء دخول الشاحنات العراقية والأردنية إلى البلدين

سمح العراق والأردن، اليوم الأحد، بدخول شاحنات البضائع من البلدين بنظام "door to door".

وبدأت الشاحنات أيضا في دخول ساحات التبادل على الحدود بنظام النقل التبادلي "back to back"، بحسب موقع "عمون".

ووفقا لنظام "door to door" فإنه يسمح بدخول الشاحنات العراقية إلى الأراضي الأردنية، ودخول الشاحنات الأردنية للأراضي العراقية.

وفي نظام "back to back" يتم السماح بدخول الشاحنة الأردنية والعراقية إلى ساحة على الحدود بين البلدين تم تخصيصها للتبادل التجاري وبعدها يجري نقل البضائع بين الشاحنات في تلك الساحة.

وأعاد البلدان فتح معبر "الكرامة / طريبيل" الحدودي، الرابط بين الأردن والعراق في عام 2017. وفي عام 2019 بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق قبل أزمة كورونا نحو 466 مليون دينار أردني.

في المقابل بلغت الواردات من العراق 1.6 مليون دينار، حيث كان يميل الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات) لمصلحة الأردن بـ 464.4 مليون دينار.