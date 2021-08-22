هنية: حرب "سيف القدس" محطة غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع إسرائيل

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، إن حرب "سيف القدس" شكلت منعطفا مهما في مسار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

© Sputnik . Abedal Kader Albai الحرس الثوري: هزيمة الصهاينة في "سيف القدس" من ثمار نصر لبنان 2006 ، صباح اليوم الأحد، أن معركة أو حرب "سيف القدس" أضحت محطة غير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدا أن القدس كانت وما زالت وستبقى هي القضية المحورية وأساس الارتكاز لتحقيق النصر على "الاحتلال الإسرائيلي".

جاءت كلمة هنية خلال ملتقى العلماء الدولي الثالث، التي ذكر خلالها أن القدس والمقاومة يمثلان طريق الوحدة، والقضية الفلسطينية هي قضية أمة وليست قضية شعب فحسب، مشددا على أن كل محاولات شيطنة المقاومة والمليارات التي صُرفت فشلت أمام الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "سيف القدس".

وأكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في كلكمته المطولة أنه ليس من خيار الشعوب، التطبيع أو التحالفات الأمنية مع الاحتلال، فهي لا تعبر عن ضمير الأمة، مشيرا إلى أن الأمة بألف خير ومرتبطة بقضيتها فلسطين، على حد قوله.

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