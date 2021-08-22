أمير قطر يحدد الثاني من أكتوبر موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى

أصدر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مرسوما يحدد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى في البلاد.

ونص المرسوم على أن يحدد يوم السبت، الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

سمو أمير البلاد المفدى يصدر المرسوم رقم (40) لسنة 2021 بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى، ونص المرسوم على أن يحدد يوم السبت الموافق لـ2 من أكتوبر2021 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره. #قناhttps://t.co/g9pRqMYFAp pic.twitter.com/JwtVwMdbUg — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 22, 2021

كما دعا المرسوم المواطنين المسجلة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات في الموعد المحدد.

هذا ودعا رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في أول انتخابات تجرى في تاريخ دولة قطر لتشكيل مجلس الشورى المنتخب.

بمناسبة إصدار سمو أمير البلاد المفدى المرسوم رقم (40) لسنة 2021، بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى، معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يدعو المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في أول انتخابات تجرى في تاريخ دولة قطر لتشكيل مجلس الشورى المنتخب.#قنا https://t.co/o2f5KELLBp pic.twitter.com/eKNTfcLwZr — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 22, 2021

وقال الشيخ خالد بن خليفة: "إن مبدأنا في الانتخابات هو القناعة التامة بأن القطريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن تحقيق هذا المبدأ يكون بمراعاة أحكام الدستور والتقاليد الوطنية والأعراف المستقرة ومن خلال الأدوات والإجراءات القانونية والدستورية المقررة".