وفد عراقي يزور تركيا لبحث الحصة المائية في دجلة والفرات

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية أن وفدا سيزور تركيا، مطلع الشهر المقبل، لبحث مسألة حصة العراق المائية في نهري دجلة والفرات.

جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة، علي راضي، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وذكر راضي أنه تم عقد اجتماعات عديدة مع الجانبين التركي والسوري بشأن ملف المياه.

وبين أن زيارة الوفد العراقي لتركيا تهدف إلى استكمال اللقاءات والمباحثات بشأن حصة بلاده والاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات.

وقال المسؤول العراقي إن زيارة الوفد تهدف إلى التهيئة لعقد اجتماع ثلاثي مشترك يضم العراق وتركيا وسوريا بشأن موضوع تقاسم الضرر في فترة الشح المائي.

وأشار راضي إلى أن جميع دول العالم تأثرت بالتغيرات المناخية، لاسيما ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي أدى إلى قلة الإيرادات المائية.

وقال إن هناك عوامل فنية أخرى تتعلق بتوسع الدول في إنشاء سدود لتخزين المياه ومشاريع إروائية، موضحا أن هذه العوامل أثّرت هي الأخرى في إيرادات العراق المائية.

وأوضح أن العام الحالي شهد شحا في المياه، وأن مستوى المياه انخفض في نهري دجلة والفرات، بأكثر من 50%.