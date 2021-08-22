العراق... حكم قضائي بحق قاتل مدير بلدية كربلاء

قضت محكمة جنايات كربلاء في العراق، اليوم الأحد، بإعدام قاتل مدير بلدية كربلاء شنقا حتى الموت.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المحكمة أصدرت حكما بالإعدام بحق قاتل عبير الخفاجي.

وصدر الحكم بعدما باشرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم، محاكمة المتهم بقتل الخفاجي.

وفي 12 أغسطس/ آب، أحال مجلس القضاء الأعلى، المتهم بقتل مدير بلدية كربلاء إلى المحاكمة، وحددت المحكمة 22 أغسطس موعدا لمحاكمته.

وأقدم الشخص المدان على قتل مدير بلدية كربلاء في الثاني عشر من أغسطس، بينما كان الخفاجي مكلفا بواجب رسمي وهو إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة في محافظة كربلاء.