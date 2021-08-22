محكمة مصرية تصدر قرارا جديدا في قضية "مغارة علي بابا"

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، قرارا جديدا بشأن "شقة الزمالك"، المعروفة إعلاميا باسم "مغارة علي بابا".

وأفادت صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الأحد، بأن الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة المصرية قضت بوقف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على "شقة الزمالك"، الصادر ضد المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، مالك الشقة.

ولم يتعرض حكم المحكمة المصرية لمقتنيات الشقة أو "مغارة علي بابا"، والتي تضم بين جنباتها الكثير من المجوهرات والقطع الأثرية والتي تخضع لتحقيقات النيابة العامة، وذلك رغم اكتشاف إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، شقة الزمالك، وهي مليئة بالكنوز الأثرية واللوحات والمجوهرات الثمينة والنادرة، خلال تنفيذ حكم قضائي ضد ابن مالك الشقة.

ويشار إلى أن مالك الشقة، المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، يعمل مستشارا في المحكمة الدستورية في الكويت، قد أصدر بيانا حول الواقعة، وقال إن نجله كريم، الذي هو على خلافات مع خاله، لا يمتلك الشقة، مطالبا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في يناير 2020، ضد نجله.

وأفاد مالك الشقة "مغارة علي بابا" بأنه يعيش خارج مصر منذ 20 عاما، وإنه لديه الأوراق الثبوتية للمجوهرات والتحف واللوحات في شقة الزمالك، وأنه نجل وزير سابق، في فترات زمنية سابقة.

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