سوريا... القوات الأمريكية تنفذ إنزالا جويا بدير الزور وتختطف عددا من المدنيين 

قامت القوات الأمريكية في سوريا بعملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات، بريف دير الزور الشرقي، اليوم الأحد، اختطفت على إثرها عددا من المدنيين.

© Sputnik . Attia Al-Attia اشتباكات بين القبائل العربية وقوات "التحالف الأمريكي" شرقي سوريا "، مساء اليوم الأحد، عن مصادر محلية، أن "طائرات الاحتلال الأمريكي نفذت خلال الساعات الماضية، عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور، واختطفت خلال مداهمتها البلدة عددا من المدنيين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوة مشاة تابعة للاحتلال الأمريكي" قامت، في الرابع عشر من الشهر الجاري، بعملية إنزال جوي عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي، واختطفت مدنيا، واقتادته إلى جهة مجهولة، بعدما أقدمت القوة الأمريكية نفسها على تدمير منزله بالكامل.

ويشار إلى أنه اندلعت اشتباكات عنيفة بين أبناء القبائل العربية والميلشيات الموالية للجيش الأمريكي بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، الشهر الماضي، على التوازي مع قيام قوات من التحالف الأمريكي باقتحام أحد معاقل قبيلة العكيدات العربية في المنطقة.

وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور لـ"سبوتنيك"، إن "الاشتباكات بدأت بعد هجوم مسلح شنته فصائل شعبية من أبناء قبيلة "العكيدات العربية" والعشائر الأخرى على مواقع التنظيم الموالي للجيش الأمريكي في بلدة ذيبان، ردا على قيام مجموعة مسلحة من التنظيم باقتحام البلدة وقتل رجل وابنه من أبناء القبيلة".

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