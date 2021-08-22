النهضة التونسية تعلق على بيان سعيد بعد محاولة التهجم عليه

أصدرت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الأحد، بيانا علقت فيه على خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد، بشأن تهجم بعض الأطراف عليه.

وأوضح مكتب الإعلام والاتصال بحركة النهضة في بيانه، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، 4 نقاط تعقيبا لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية من تهجم بعض الأطراف على شخصه، أو تعرض لعائلته، وجاءت كما يلي:

أولا: تجدد الحركة التأكيد على ضرورة النأي بالخطاب السياسي عن الشحن والتجييش والتحريض، واحترام هيبة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها ريئاسة الجمهورية.

ثانيا: عبرت الحركة عن تضامنها التام مع عائلة رئيس الجمهورية، إزاء أي محاولة للتشهير بها، أو إقحامها في التجاذبات، ورفضنا لهذا السلوك المشين، لما فيه من انتهاك للحرمات، والمواثيق الأخلاقية، والقوانين والقيم التي ينبني عليها مجتمعنا.

ثالثا: تؤكد الحركة على رفض هذه الممارسات، واستعدادنا لاتخاذ الاجراءات التأديبية ضد أي من قواعدنا يثبت من خلال تدويناته الإساءة لأي كان والابتعاد عن أخلاقيات الخطاب السياسي.

رابعا: شددت الحركة على أن الخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا بالحوار الشامل، بعيدا عن الإقصاء.

واتهم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أطرافا سياسية بالسعي لتدبير محاولات لاغتياله، وقال إنهم يفكرون في القتل والدماء، مشددا على أنه "لا يخاف إلا من الله، وإن مات سيكون شهيدا".

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، أن السلطات الأمنية تمكنت من "الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال الرئيس قيس سعيّد خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرقي تونس".