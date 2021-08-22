الصحة السعودية تحسم حقيقة وجود متحور دلتا في المملكة

حسم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، حقيقة وجود متحور "دلتا" في المملكة.

ونقلت قناة الإخبارية، مساء اليوم الأحد، عن العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة حول تطورات فيروس كورونا، أن متحور "دلتا" موجود في المملكة ومنتشر، مؤكدا أن هذا المتحور هو أكثر تحورات الفيروس إثارة للقلق، خاصة وأنه الأكثر انتشارا في العالم.

وشدد العبد العالي على أن متحور دلتا موجود في السعودية، وتم تسجيله في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أنه أسرع انتشارا، حيث بلغت سرعته 3 أضعاف سرعة الفيروس الأساسي الذي تم تسجيله في بداية الأزمة، لافتا إلى أن الدراسات ترجح أن متحور دلتا قد يكون أكثر شدة في أعراضه.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أن جرعة واحدة لا تكفي للوقاية من متحور "دلتا"، مشددا على وجوب تلقي جرعتين من لقاح كورونا، إضافة إلى استكمال التحصين بجرعتين للحماية من هذا المتحور.

يمكنك متابعة المزيد عن أخبار السعودية الآن من سبوتنيك.