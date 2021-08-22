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    السفن العالقة في قناة السويس أثناء جنوح سفينة إيفرغيفن

    وفد روسي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس السبت المقبل

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    تستقبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم السبت المقبل وفدا روسيا، وذلك لبحث فرص الاستثمار وتطوير التعاون المصري الروسي.

    القاهرة - سبوتنيك. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب اتفاق البلدين على توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليشمل شرق بورسعيد والعين السخنة.

    وقال مصدر مطلع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في حديثه لوكالة "سبوتنيك": إن "زيارة الوفد الروسي مقررة منذ أكثر من شهر، والوفد سيصل إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم السبت المقبل، ويبدأ نشاطه يوم الأحد ويستمر حتى يوم الثلاثاء".

    وأضاف المصدر: "الوفد سيلتقي برئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس يحيى زكي، كما سيلتقي بعدد من المسؤولين المصريين، وسيقوم بجولة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للوقوف على الإمكانيات والظروف والفرص الاستثمارية، ولكن لم تتوافر حتى الآن عن تفاصيل إبرام اتفاقيات أو توقيع عقود خلال الزيارة".

    وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي - الجيش المصري
    © AP Photo / Petros Karadjias
    وزير الدفاع المصري يتوجه إلى موسكو لبحث تعزيز العلاقات العسكرية مع روسيا

    هذا وقد أكّد المهندس يحيى زكي سابقا لـ "سبوتنيك"، أن "التوقيع على العقد التشغيلي للمنطقة الصناعية الروسية في مصر يمكن أن يتم قبل نهاية العام الجاري"، مشيرا إلى أن "هناك اتفاقية إطار بين مصر وروسيا تم توقيعها بالفعل بشأن المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس الاقتصادية".

    وفي بيان سابق، أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح المباحثات والمفاوضات مع الجانب الروسي بشأن توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية ليشمل شرق بورسعيد والعين السخنة.

    وأوضح البيان أن "الاتفاق ينص على توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية بمساحة 5 ملايين متر مربع موزعة بين شرق بورسعيد والعين السخنة، لتبدأ المرحلة الأولى في المشروع على مساحة مليون متر مربع بشرق بورسعيد و500 ألف متر مربع بالعين السخنة، على أن يبدأ العمل في المنطقة الصناعية الروسية بالعين السخنة مع نهاية العام الجاري بعد توقيع عقد تأسيس شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية".

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