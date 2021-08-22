حسن نصر الله يتحدث عن سر حربي قد "يصيب الكثيرين بالرعب"

أکد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، أن "الكشف عن العدد الحقيقي لشباب حزبه سيرعب الكثیرين".

ورفض نصر الله، في كلمة بمناسبة مرور أسبوع على وفاة أحد القادة العسكريين في "حزب الله"، عباس اليتامى، الكشف عن عدد شباب "حزب الله" وقال: "لو أنني كشفت ذلك لأصاب كثر بالرعب"، مشيرا إلى أن "سر قوة مسيرة المقاومة أنها لم تنطلق في يوم من الأيام لتفتش عن مكاسب هنا أو هناك"، وذلك حسب " قناة الميادين ".

وندد، بما وصفه "السعي الأمريكي لتفتيت المجتمع"، قائلا إن هدفه "رسم صورة البلد والدولة كما يريدون ومنها التطبيع مع العدو".

وقال إن "من يدير المعارك ضد المقاومة في لبنان هو السفارة الأمريكية والسفراء المتعاقبون منذ عام 2005"، مؤكدا أن "عشرات مليارات الدولارت أُنفقت منذ عام 2005 حتى هذا اليوم، من أجل تشويه المقاومة".

وشدد على أن "كل ما عملته السفارة الأمريكية فشلت فيه، سواء في الإعلام أو التمويل"، مؤكداً أن "السفارة الأمريكة والسعودية عملتا خلال السنوات الماضية على إشعال حرب أهلية".

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