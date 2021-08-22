الإمارات تدين محاولة "أنصار الله" استهداف المدنيين في خميس مشيط السعودية

أصدرت الإمارات بيانا، اليوم الأحد، أدانت فيه محاولات جماعة "أنصار الله" في اليمن استهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بيانا أعربت فيه الخارجية الإماراتية عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليوم، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بطائرة درون بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف"، على حد تعبير البيان.

وأكد البيان الإماراتي أن استمرار هذه الهجمات لجماعة "أنصار الله" يعكس تحديها للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وطالبت الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي باتخاذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي "أنصار الله" إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الكويتية دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وحسب بيان نشرته الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير"، منتصف الشهر الحالي، أعربت عن "إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية الشقيقة، عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة".