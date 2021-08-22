الكويت توافق على عبور 5 آلاف أفغاني سيتم إجلاؤهم إلى أمريكا

أعلنت وزارة الخارجية، في الكويت، الموافقة على عبور 5000 أفغاني، ممن سيتم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي على تويتر: "بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواب الأحمد الجابر الصباح، فقد تمت موافقة دولة الكويت على عبور 5000 أفغاني ممن سيتم إجلائهم من أفغانستان في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

​وأضافت الوزارة في بيانها، "أن هذه الموافقة تأتي تقديرا للعلاقات الاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وتعزيزا للتعاون القائم بينهما واستمرارا لدور الكويت الإنساني الداعي إلى أهمية تأمين المرور الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب وتيسير عمليات الإجلاء من أفغانستان".

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية إجلاء رعاياها من أفغانستان إثر تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، بعد سيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على الحكم.

وتشارك في عملية إجلاء المواطنيين الأمريكيين ولاجئين أفغان، العديد من الدول، التي توفر الدعم اللوجيستي للطائرات الأمريكية، التي تقوم بعملية الإجلاء.