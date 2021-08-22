الصحة العراقية تحدد شرط الوصول للمناعة المجتمعية

حددت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، شرط الوصول إلى المناعة المجتمعية من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مدير الصحة العامة بوزارة الصحة العراقية، رياض عبد الأمير الحلفي، قوله بأن "تحقيق المناعة المجتمعية يتم في حال بلغت نسبة تطعيم المواطنين أكثر من 70%"، مشيرا إلى أن "المناعة المجتمعية لا تعني السيطرة التامة على الوباء".

واستبعد المسؤول العراقي إمكانية تحقيق المناعة المجتمعية لفيروس كورونا في القريب العاجل نتيجة تحول سلالات الفيروس، مؤكدا أن زيادة نسب الملقحين لها جانبين مهمين، إذ إنها تخفض معدل تسجيل الإصابات، كما تقلل الحالات الخطرة والوفيات لكنها أيضاً لا تعني إيقاف الوباء.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد حذرت، أمس السبت، من انهيار النظام الصحي في البلاد، إذا واصلت إصابات فيروس "كورونا" الارتفاع بهذه الوتيرة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، في تصريحات مع قناة "العربية"، النقاب عن أكبر تحد تواجهه الوزارة وهو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن النظام الصحي في العراق يعاني من أزمات كبيرة.

وأشار البدر، إلى أن العمل جار على تخفيف الضغط عن المنظومة الصحية، مطالبا الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة بالتطعيم ضد كورونا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة القدرة على استيعاب حالات الإصابة.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد في وقت سابق أن الوضع الصحي في العراق خطير بسبب فيروس "كورونا"، مضيفا بالقول "وجّهنا قبل الامتحانات بتوفير مطلق للإمكانات، لإجراء العملية الامتحانية بانسيابية ويسر، وبإجراءات تحافظ على سلامتكم وسلامة الملاك التدريسي".