مستشار السيسي يحذر المصريين: موجة كورونا الرابعة على الأبواب والإصابات تتزايد

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، أن "مصر على أبواب الموجة الرابعة وهناك تزايد في الإصابات في الفترة الحالية"، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن "اللقاحات جزء من طرق الحمية ضد الفيروسات ومصر سعت كثيرا لتوفير الكميات المناسبة والأنواع المختلفة من اللقاحات"، مؤكدا أن تنوع المصادر ساهم في توفير الكميات المناسبة.

وأوضح أن هناك فئات سيتم تطعيمهم إلزاميا وهم القطاع التعليمي قبل بدء العام الدراسي في الجامعات والمدارس، وسنصل إلى تطعيم 40 مليون شخص وهم يشكلون عددا كبيرا من المجتمع المصري، مشيرا إلى أن عدد من تم تطعيمه حتى الآن يصل إلى 6 ملايين

وأكد تاج الدين أن أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة بكورونا ومن أصيب بكورونا يمكنه الحصول على اللقاح بعد 3 أو 4 أشهر من تاريخ إصابته وهناك فئات لهم الأولوية في الحصول على لقاح كورونا.

وكانت وزارة الصحة المصرية، كشفت في وقت سابق اليوم، عن فئات ممنوعة من العمل دون تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد. وقال الوزيرة هالة زايد، إنه مع بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لن يسمح للعاملين بالقطاع الصحي والحكومي العمل دون لقاح، مؤكدة أنه بداية من الغد، سيتم توزيع لقاح "سينوفاك المصري" في كل المراكز الصحية للتطعيم بلقاح كورونا.

ودعت الوزيرة المصرية المواطنين إلى التسجيل الفوري لتلقي اللقاح، بهدف حماية أنفسهم والآخرين، موضحة خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته، اليوم، مع وزير الصحة الجيبوتي، أنه لن يتم البدء في إعطاء أي جرعات تنشيطية ثالثة للفئات العاملة بالقطاع الصحي، وذلك بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن الأولوية حاليا لتطعيم من لم يتلق اللقاح فحسب.

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