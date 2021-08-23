وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يصل اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية

صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمدالصحاف، لوكالة "سبوتنيك" أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يصل اليوم الاثنين إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية.