الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا من غزة بعد تجاوزه الحدود

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه اعتقل فلسطينيا بعدما تجاوز الحدود مع قطاع غزة.

وأوضح الجيش في بيان نشره بحسابه على موقع "تويتر": "اعتقل مقاتلو الجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير مشتبها به عبر منطقة السياج في جنوب قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أنه لم يتم العثور على أي أسلحة بحوزة الفلسطيني، الذي يتم التحقيق معه في مكان الواقعة.

לוחמי צה"ל עצרו לפני זמן קצר, חשוד שחצה את מרחב המכשול בדרום רצועת עזה לשטח ישראל. על החשוד לא נתפס נשק והוא מתוחקר בנקודה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 23, 2021

يأتي ذلك على خلفية تصاعد التوترات في المنطقة الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة خلال اليومين الماضيين، بعد إصابة جندي إسرائيلي من وحدة المستعربين التابعة لقوات حرس الحدود، بجروح خطيرة، إثر إطلاق نار عند السياج الحدودي.

وردا على ذلك، قصفت طائرات إسرائيلية ثلاثة مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية وسط وغربي قطاع غزة.

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