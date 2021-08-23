تسجيل
12:30 GMT23 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، يوم الاثنين الماضي، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا 23 أكتوبر 2020

    لجنة "5+5": مهمتنا وقف إطلاق النار وليس توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

    © AFP 2021 / VIOLAINE MARTIN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/17/1046939805_0:159:3077:1889_1200x675_80_0_0_5be38076ed86d7a04e227755b2de7c8b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108231049915375-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-55-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

    أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، اللواء مختار النقاصة، أن مهام اللجنة تنحصر في تنفيذ آلية وقف إطلاق النار في طرابلس وخروج المرتزقة من ليبيا، وليس توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

    محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، يوم الاثنين الماضي، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا 23 أكتوبر 2020
    © AFP 2021 / VIOLAINE MARTIN
    الأمم المتحدة ترحب بالإفراج عن محتجزين في ليبيا نتيجة لجهود لجنة "5 + 5"
    بنغازي- سبوتنيك. وكشف النقاصة، في مقابلة مع "وكالة سبوتنيك"، أن "مهمة لجنة 5+5، تتلخص في مراقبة وتنفيذ آلية وقف إطلاق النار، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب عن كامل التراب الليبي"، مشيرا إلى مسؤولية اللجنة في "فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراته غربي البلاد".

    وتابع عضو اللجنة العسكرية الليبية أن "تلك المهام الواقعة على عاتقها، جاءت نتيجة الاتفاقات المبرمة في مؤتمر جنيف المنعقد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من العام المنصرم.

    وحول توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، قال النقاصة إن "لجنة 5+5 لم تكلف بمهام توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا"، موضحا أن توحيد المؤسسة مهمة صعبة على اللجنة، مرجعا السبب في ذلك إلى "انقسام المؤسسة العسكرية والهجوم على العاصمة الليبية طرابلس".

    وأردف اللواء النقاصة، قائلا: "العمل على توحيد الجيش الليبي يبدأ من خلال مباشرة وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة طرابلس، للعمل حول توحيد الإدارات التابعة لها بكافة ربوع البلاد".

    وعدّد تلك الإدارات، في الحسابات العسكرية وحرس المنشآت النفطية، مشدداً على أن "خطوات التوحيد يمكن أن تنحصر في هذه الخطوات في الفترة الراهنة"، وفق قوله.

    وعلى صعيد آخر، جاء رد النقاصة على سؤال "سبوتنيك"، بشأن إمكانية إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل في ظل الانقسامات والأوضاع الحالية في ليبيا، موضحا أن "وجود صعوبة في تنظيم الانتخابات من الناحية الأمنية أمر لا شك فيه خاصة في ظل انقسام المؤسسة العسكرية".

    وتساءل مستفهما عن "إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على إجراء الانتخابات دون الاهتمام بتوحيد المؤسسة العسكرية؟"، مشيرا إلى أن "العمل ‏على الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على كل القيادات العسكرية والسياسية لوضع هيكلية مؤسسة عسكرية موحدة واختيار قيادات لها غير جدلية وتكون بعيدة عن التجاذبات السياسية ولائها لله ثم الوطن".

    وشدد على أن "التهديد بالحرب والتصعيد العسكري الحاصل بالمنطقة الوسطى سيجعل من الوضع متأزماً"، مؤكداً أن "عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مستمرًا على إبعاد شبح الحرب مجددا".

    ** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك.

    انظر أيضا:

    بوتين: على المجتمع الدولي إجراء حوار مع القوى السياسية في ليبيا
    لافروف: موسكو وطرابلس تؤيدان انسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا
    المنفي يبحث مع السفير الأمريكي تطورات الأوضاع في ليبيا
    اللافي لـ"سبوتنيك": التغيير السياسي الذي شهدته ليبيا يتيح الفرصة للجميع للترشح
    ما حقيقة مخطط دخول عناصر إرهابية من ليبيا إلى تونس؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أفغان يتسلقون طائرة في مطار كابول
    انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
    تريليون دولار الدولارات للعملية في أفغانستان دون فائدة
    تريليون دولار للعملية العسكرية في أفغانستان ذهبت هباء
    6 فوائد مذهلة لعصير القصب
    6 فوائد مذهلة لعصير القصب
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك