مصر تعلن رصد نسخة خطيرة سريعة الانتشار من كورونا وتتجه لفرض اللقاح

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، رصد حالات مصابة بسلالة "دلتا بلس" في مصر، خلال الأسابيع الماضية، فيما أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء اتجاه الدولة لإلزامية التلقيح.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الوزيرة اليوم الاثنين؛ للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة أن "أول حالة رصدناها بسلالة دلتا كانت في شهر يوليو لسيدة، وحالتها لم تستدعِ دخول المستشفى، كما رصدنا بعد ذلك بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر".

وتابعت "مشكلة متحورة دلتا تتمثل في سرعة الانتشار، وليس صعوبة الحالة".

من جهته أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن التطعيم ضد فيروس كورونا إلزامي لكل من هم فوق الـ18عاما بالمدارس والجامعات، لافتا إلى أن الهدف المستقبلي هو الاعتماد على اللقاحات المصنعة محلياً.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية المصرية: "مستقبلا سيكون هناك إجراءات لمن لم يتلق لقاح كورونا".

وأضاف المتحدث أنه سيتم إعداد جداول لكل وزارة بشأن تطعيم موظفيها بلقاح كورونا.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، قال إن "مصر على أبواب الموجة الرابعة وهناك تزايد في الإصابات في الفترة الحالية"، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.