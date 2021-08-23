الصحة المصرية: لن يسمح لأي معلم بدخول المدارس من دون الحصول على اللقاح

أكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أنه لن يسمح لأي معلم بدخول المدرسة الخاصة به من دون الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت زايد، في تصريحات نشرتها صحيفة "الشروق" المصرية، أنه لابد من الإسراع في التسجيل لتلقي جميع العاملين في التربية والتعليم اللقاح، من المعلمين والإداريين والعمال وجميع العاملين بالمدارس، وذلك قبل 31 أغسطس/آب الجاري.

ولفتت الوزيرة المصرية إلى أنه يجب الإسراع بتسجيل العاملين، حتى يتم تطعيمهم قبل يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول، حيث سيتم تطعيمهم بفارق شهر بين الجرعة الأولى والثانية بدلا من 3 أشهر، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وتحدثت عن أنه لن يسمح بدخول المدرسة لأي من العاملين بها، إلا بعد الحصول على التطعيم.

وأضافت زايد بقولها: "سيتم عمل قاعدة بيانات بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة حتى نتمكن من الربط بين المتقدمين للحصول على اللقاح من الفئات العاملين بالتربية والتعليم عن غيرهم".