جعجع لنصرالله: فلتعمد إيران إلى حل مشكلة سوريا بالمحروقات فتحل فورا نصف مشكلة لبنان

وجّه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اقتراحا إلى الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، بأن تعمد إيران إلى حل مشكلة سوريا بالمحروقات فتحل فورا نصف مشكلة لبنان.

فعلى صفحته الخاصة على "تويتر"، نشر جعجع تغريدة اقترح فيها على أمين عام "حزب الله"، بأن تقوم إيران بحل مشكلة سوريا بالمحروقات فتحل فورا نصف مشكلة لبنان.

وبأن الحل الفعلي لأزمة المحروقات لا يتم إلا بتحرير السوق، ولا حل لأزمة لبنان إلا بتحرير الدولة ممن هم في مواقع السلطة في الوقت الحاضر.

فاقتراحي على السيد حسن أن تعمد إيران إلى حل مشكلة سوريا بالمحروقات فتحل فورا نصف مشكلة لبنان. وأخيرا لا حل لأزمة المحروقات فعليا إلا بتحرير السوق، ولا حل لأزمة لبنان إلا بتحرير الدولة ممن هم في مواقع السلطة في الوقت الحاضر. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) August 23, 2021

وأضاف بأن دخول النفط الإيراني إلى سوريا لا يوجد أمامه أي عقبات.

دخول النفط الإيراني إلى سوريا ليس أمامه أي عقبات فهو يجري بالتواطؤ مع دولة الأسد التي تخضع أصلا لعقوبات قيصر، فما همّ الغريق من البلل؟ وبالتالي لماذا لم يحل النفط الإيراني مشكلة الأسد؟ أزمة سوريا في المحروقات هي التي ضاعفت مرات ومرات أزمة لبنان من خلال التهريب الممنهج الحاصل. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) August 23, 2021

وتابع قائلا بأنه في خضم ما يحدث من تطورات، يبقى الأهم مصير المواطن اللبناني على الطرقات بانتظار ليترات معدودة من البنزين تخولِّه التحرك لتأمين قوت عيشه وعائلته.

في خضّم كل ما يحدث من تطورات يبقى الأهم مصير المواطن اللبناني على الطرقات بانتظار ليترات معدودة من البنزين تخولِّه التحرك لتأمين قوت عيشه وعائلته، وفي هذا السياق أتى اجتماع بعبدا الأخير يوم السبت الماضي ليزيد الطين بلة، وأكبر دليل على ذلك عدم حدوث اي انفراجات في أزمة المحروقات. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) August 23, 2021

وأضاف فيما يتعلق بباخرة السيد حسن الموعودة، فهذه لا تعدو كونها مزحة صغيرة وسمجة في خضم المأساة التي نعيشها.

أما فيما يتعلق بباخرة السيد حسن الموعودة فهذه لا تعدو كونها مزحة صغيرة وسمجة في خضم المأساة التي نعيشها، إذ لو أن استيراد المحروقات من إيران يحل مشكلة لكانت إيران حلت مشكلة سوريا منذ سنوات، لأننا جميعنا نعرف ان إيران ملتزمة التزاما كاملا لا لبس فيه ببقاء الأسد ومصيره... — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) August 23, 2021

وأكدت إيران، اليوم الاثنين، استعدادها لبيع الوقود إلى الحكومة اللبنانية إن رغبت في ذلك، إلى جانب الوقود المشترى من قبل رجال أعمال مقربين من "حزب الله" اللبناني.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن إيران "لا تستطيع الاكتفاء بمشاهدة معاناة الشعب اللبناني"، مشيرا إلى تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله حول إرسال الوقود إلى لبنان، وفق وكالة "فارس" الإيرانية.

وأوضح أن "التجارة الطبيعية في مجال مشروع مثل الطاقة قرار سيادي ومتعارف عليه حيث نبيع النفط وفقا لقرارنا وإعلان الحاجة من قبل أصدقائنا"، مضيفا أنه "من المؤكد أنه لا يمكننا أن نرى معاناة الشعب اللبناني بسبب مخططات تحاك ضده من وراء الستار".