الأردن يسمح بعبور 2500 مواطن أفغاني عبر أراضيه إلى الولايات المتحدة باتفاق مع واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، السماح بعبور 2500 مواطن أفغاني عبر الأراضي الأردنية في طريقهم إلى الولايات المتحدة باتفاق مع واشنطن، مبينة أن القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة.

عمان- سبوتنيك. وحسب بيان صحفي لوزارة الخارجية الأردنية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "وافق الأردن على عبور 2500 مواطن أفغاني عبر أراضيه في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأميركية".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في إحاطة، إن "القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان".

وأكد أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذين يتم إجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إلى الولايات المتحدة.

واستطاعت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني، على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين. ومع دخول مقاتلي حركة "طالبان" العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.