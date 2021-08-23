وزير الخارجية الجزائري يسلم قيس سعيد رسالة خطية من تبون

توجّه وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية إلى تونس، كمبعوث خاص للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لنظيره التونسي قيس سعيّد.

واستقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، لعمامرة في القصر الرئاسي في قرطاج، وتسلّم رسالة خطية بعثها الرئيس تبون له، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

ونشر وزير الخارجية الجزائري عبر موقعه الرسمي "تويتر"، صورا تجمعه مع الرئيس سعيّد في القصر الرئاسي، وهو يسلمه الرسالة الخطية التي بعثها الرئيس تبون إلى نظيره.

تشرفت اليوم بمقابلة السيد الرئيس قيس سعيد وتسليمه رسالة خطية من أخيه الرئيس السيد عبد المجيد تبون.اغتنمنا هذه الفرصة المتجددة لاستعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين 🇩🇿و🇹🇳 مرحبين بالهبة التضامنية المتبادلة التي تم تسجيلها مؤخرا، كما تناولنا مستجدات الأوضاع على الساحة المغاربية. pic.twitter.com/NrzyXtqzTl — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) August 23, 2021

واستعرض الطرفان العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، خاصة في ظل الأوضاع السائدة في الجزائر وتونس أخيرا، مؤكّدين على ترحيب البلدين بالهبة التضامنية المتبادلة التي تمّ تسجيلها أخيرا.

وتحدّث لعمامرة عن المرحلة التاريخية الحساسة التي تشهدها منطقة المغرب العربي وتعدد التحديات التي تواجهها، ما يتطلب مزيدا من ترسيخ التنسيق المستمر بين الجزائر وتونس لخدمة شعب البلدين الشقيقين.

وأعرب سعيّد عن حرصه الراسخ على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجارة الجزائر، فيما خصّ الملفات الثنائية والإقليمية تعزيزا للأمن والاستقرار وللتصدّي لكل التهديدات التي تستهدف المنطقة.