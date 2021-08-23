بوتين يبحث الوضع في سوريا وأفغانستان مع ملك الأردن...فيديو وصور

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال لقائه مع ملك الأردن عبد الله الثاني، أنه يعتزم بحث المشكلة السورية والوضع في أفغانستان.

وقال بوتين خلال اللقاء: " نتطلع إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الأكثر إلحاحا، بما في ذلك ما نقوم به معكم على مدار عدة سنوات- تطبيع الوضع في سوريا، والوضع المتدهور في أفغانستان".

وأضاف بوتين: "يسعدني أن أرحب بكم في المعرض التقليدي للأسلحة، لقد تمكنا من التعرف على بعض أسلحتنا بشكل موجز، وهي ما نستخدمه في جيشنا وما نوفره للتصدير".

وتابع بوتين: "إن افتتاح المعرض وألعاب الجيش والتواصل المباشر بين الزملاء في القوات المسحة لدول أخرى، يقربهم بعضهم من بعض ويرفع من مستوى الثقة".

وأعلن الديوان الملكي الأردني على صفحته الرسمية على "تويتر" عن انطلاق القمة بين الرئيسين.

انطلقت في موسكو الآن القمة التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين #الأردن #روسيا



His Majesty King Abdullah II’s summit meeting with Russian President Vladimir Putin begins in Moscow#Jordan #Russia 🇯🇴🇷🇺 — RHC (@RHCJO) August 23, 2021

وذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي، اليوم الاثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يزور روسيا.

وبحسب الكرملين، سيشارك بوتين في افتتاح المنتدى العسكري التقني "آرميا- 2021" ودورة الألعاب العسكرية الدولية يوم الاثنين.

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وقال الكرملين في بيان إن "فلاديمير بوتين سيلتقي بملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني الذي سيكون في روسيا في زيارة عمل".

يشار إلى أن الزعيمين سيناقشان حالة وآفاق التعاون الروسي الأردني في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والتقنية وغيرها، بالإضافة إلى قضايا الساعة على جدول الأعمال الإقليمي.