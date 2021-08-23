موسكو تدعو جميع الأطراف المعنية لوقف العنف في اليمن

أعلنت نائب مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، اليوم الاثنين، أن روسيا تدعو جميع الأطراف في اليمن إلى التخلي فورًا عن الأعمال العدائية.

موسكو- سبوتنيك. وقالت يفستيغنييفا، خلال إحاطة قدمتها في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في اليمن: "نحن قلقون بشأن التصعيد المستمر للعنف في اليمن، حيث تشير التقارير إلى أن عدد القتلى اليمنيين في محافظة مأرب آخذ في الازدياد نتيجة محاولات الحوثيين السيطرة على المدينة ورد الجيش الحكومي بدعم هائل من طائرات التحالف العربي".

وأشارت إلى أن موسكو قلقة للغاية بشأن الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك على الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وأضافت: "ندعو جميع المشاركين في المواجهة إلى نبذ الأعمال العدائية بشكل فوري وكامل، والالتزام الصارم بأحكام القانون الإنساني الدولي، وكذلك البحث عن طرق سياسية ودبلوماسية لحل جميع الخلافات".

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عدم تحقيقها أي تقدم في وقف إطلاق النار في اليمن، واعتبرت تعيين مبعوث جديد لها فرصةً لتقييم نهج الوساطة، مؤكدةً استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد الذي يمزقه الصراع منذ نحو 7 أعوام.

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