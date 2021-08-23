مصدر: إسبانيا تستضيف 4 آلاف أفغاني في قاعدتين عسكريتين

كشف مصدر حكومي أن إسبانيا سوف تستضيف بشكل مؤقت نحو 4 آلاف أفغاني كانوا يعملون لحساب واشنطن، في قاعدتين عسكريتين يستخدمهما الجيش الأمريكي، جنوبي البلد الأوروبي.

ونقلت "رويترز" عن المصدر أنه سيكون بوسع اللاجئين الأفغان البقاء في إسبانيا أسبوعين تقريبا بموجب اتفاق تم إبرامه، اليوم الاثنين، بين الولايات المتحدة وإسبانيا.

وقبل يومين، اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على استخدام قاعدتين عسكريتين جنوبي إسبانيا لاستقبال الأفغان الذين عملوا لصالح الحكومة الأمريكية.

وخلال مكالمة هاتفية استغرقت 25 دقيقة، ليلة السبت، اتفق بايدن وسانشيز على أنه من الممكن استخدام قاعدة "مورون دي لا فرونتيرا" بالقرب من إشبيلية، وقاعدة "روتا" بالقرب من كاديز، لاستقبال لاجئين من أفغانستان لحين ترتيب سفرهم إلى دول أخرى.

وكتب سانشيز في تغريدة على "تويتر": "لقد انتهيت للتو من محادثة مهمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقشنا خلالها العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الموقف في أفغانستان والتعاون بين حكوماتنا في إجلاء المواطنين من هذا البلد".

ومنذ الأسبوع الماضي، وصل أكثر من 800 لاجئ أفغاني إلى إسبانيا جوا.

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