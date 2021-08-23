تسجيل
21:40 GMT23 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أزمة بنزين في لبنان

    رغم الأزمة الاقتصادية... لماذا رفع لبنان سعر المحروقات وما تأثير القرار على أزمة الوقود؟

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049405260_0:44:1200:719_1200x675_80_0_0_6aa2ff17925bfac175538d5436f12fe5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108231049920160-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%9F/

    وسط أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، وتظاهرات وقطع طرق مستمر بسبب شح الوقود، رفعت الحكومة اللبنانية أسعار المحروقات، واعتمدت أسعارا جديدة سرت منذ صباح أمس الأحد.

    ورغم القرار الحكومي، شهدت مختلف الأراضي اللبنانية، اليوم الاثنين، احتجاجات وقطع طرق بسبب فقدان المحروقات من محطات البنزين.

    رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع
    © AFP 2021 / ALDO AYOUB
    جعجع لنصرالله: فلتعمد إيران إلى حل مشكلة سوريا بالمحروقات فتحل فورا نصف مشكلة لبنان

    ووفقا لبيان وزارة الطاقة والمياه اللبنانية فقد أصبح سعر ​بنزين​ 98 أوكتان 133200 ليرة، وبنزين 95 أوكتان بـ 129000 ليرة، وديزل أويل بـ101500 ليرة، فيما صارت ​قارورة الغاز​ المنزلي بـ 90400 ليرة.

    ونص القرار على أن تبقى باقي أسعار المشتقات النفطية كما كانت، حسب القرار الصادر في الـ11 من أغسطس/ آب الجاري.

    وأوضح البيان أن القرار جاء "استنادا إلى الإجتماع الذي جرى في بعبدا أمس، وكذلك استنادا إلى الموافقة الاستثنائية من ​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان​، و​وزير الطاقة​ والمياه".

    ولفت إلى أن هذا الاجتماع قد تمت فيه الموافقة بإجماع الآراء على التدبير لجهة اعتماد سعر صرف ​الدولار​ 8000 ليرة لشراء ​المحروقات.

    قرار عشوائي

    قال قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن لبنان يعاني منذ فترة من أزمة محروقات لأسباب عدة، أساسها الأزمة المالية والاقتصادية وشح العملات الأجنبية مع انخفاض التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان، مما حد من حجم استيراد المحروقات بكل أنواعها وخاصة البنزين والذي ترافق مع ارتفاع وتيرة التهريب والاحتكار مما أفقد السوق المادة وزادت الحاجة إليها.

    وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، رغم اتخاذ بعض الإجراءات بقي الخلل في سوق المحروقات، ورفض حاكم مصرف لبنان فتح الاعتمادات لاستيراد كميات إضافية لأن المصرف المركزي يعمل على تأمين الاعتمادات بسعر مدعوم وبأقل بكثير من السوق الموازي؛ التزاما من الحكومة بدعم هذه المواد.

    وتابع: "عندما وصل احتياطي المصرف المركزي إلى الحدود الدنيا تم إبلاغ المعنيين بوقف أي اعتماد جديد إلى أن كان القرار الذي صدر عن اجتماع القصر الجمهوري يوم السبت برفع الدعم جزئيا مما أدى إلى رفع سعر البنزين والمازوت".

    أزمة المحروقات مستمرة في لبنان
    © Sputnik . Zahra Al-Amir
    أزمة المحروقات مستمرة في لبنان

    ويرى هاشم أن البنزين لم يتوفر في السوق رغم قرار رفع الأسعار، لأن القرار كان عشوائيًا وبدون إجراءات دقيقة مما أحدث إرباكا وتخبطا، حيث ما كان يجب أن يحصل وترك أثاره السلبية على المواطن.

    ويعتقد أن ما حدث يؤكد عقم هذا النظام بكل مستوياته وزواياه ولن تستقيم الأمور إن لم تصل إلى تطوير النظام والخروج من دائرة المصالح الطائفية والمذهبية والحزبية، لأن الحمايات الطائفية والمذهبية تهدد الوطن وتفتح المجال لأبواب الفساد والمفسدين، وهذا يساعد على حالة الاهتراء كما نشهده اليوم في وطننا.

    وبحسب النائب اللبناني، في كل الأحوال ما دام هناك خلل بين العرض والطلب ستبقى الأزمة مفتوحة ما دامت مرتبطة بالأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية.

    انفراجة مؤقتة

    بدوره اعتبر المحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض، أنه جرى خلق احتقانات في توزيع المحروقات من أجل تبرير تحرير سعر الدولار وسعر المحروقات للجمهور اللبناني.

    مصرف لبنان، نوفمبر 2020
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    عون: أزمة المحروقات تفاقمت بسبب قرار حاكم مصرف لبنان

    وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، جرى تأزيم الأمر بصورة مفتعلة لخدمة المحتكرين ومخازن الفساد، التي كشفت فيها ملايين الليترات من البنزين والمازوت المخزن عمدًا، وهؤلاء المحتركون والمهربون محميون من أركان ورجالات المنظومة السياسية الحاكمة.

    ويرى عوض أن تحرير سعر المحروقات ورفع عنها الدعم قد يخلق حالة انفراجة مؤقتة، حيث تم تسعير البنزين والمازوت والغاز على سعر افتراضي للدولار، وتم مضاعفة الأسعار.

    وأكد أن لبنان شهد اليوم إغلاق العديد من الطرقات، وحدثت الكثير من المشكلات في أغلبية المناطق والأحياء اللبنانية، لا سيما في محطات البنزين.

    ويعتقد المحلل اللبناني أنه اعتبارًا من الغد تبدأ انفراجة محدودة في أزمة البنزين وحتى نهاية الأسبوع، حيث أكد أن السلطة تخلق انفراجة لأسبوع أو اثنين ثم تبرر ضرورة رفع الأسعار مرة أخرى، حتى يعتاد المواطنون.

    وأعلن مصرف لبنان المركزي، يوم الأربعاء 11 أغسطس/ آب، رفع الدعم عن المحروقات، وأرجع لوزارة الطاقة والمياه مهمة تحديد الأسعار الجيدة للمحروقات في البلاد.

    وأوضح مصرف لبنان المركزي في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق.

    بدوره، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، وقتها، أن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

    لبنان: إحتجاجات وقطع طرق تنديداً برفع الدعم عن المحروقات
    © Sputnik . Zahraa Al Amir
    لبنان: إحتجاجات وقطع طرق تنديداً برفع الدعم عن المحروقات

    انظر أيضا:

    هل تؤدي الأزمة المعيشية وفقدان المحروقات إلى توترات تهدد أمن لبنان
    لبنان... احتجاجات وقطع طرق تنديدا برفع الدعم عن المحروقات
    حزب الله يرفض قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات
    عون: أزمة المحروقات تفاقمت بسبب قرار حاكم مصرف لبنان
    لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات
    جعجع لنصرالله: فلتعمد إيران إلى حل مشكلة سوريا بالمحروقات فتحل فورا نصف مشكلة لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أفغان يتسلقون طائرة في مطار كابول
    انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
    تريليون دولار الدولارات للعملية في أفغانستان دون فائدة
    تريليون دولار للعملية العسكرية في أفغانستان ذهبت هباء
    الأسلحة الأمريكية التي استولت عليها طالبان
    بالأرقام... ما هي الأسلحة الأمريكية التي استولت عليها "طالبان"؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك