غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة والفصائل الفلسطينية ترد.. فيديو

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، سلسلة غارات على عدة مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

القدس - سبوتنيك. وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "سلاح الجو هاجم حتى اللحظة موقعا تابعا لحركة حماس بــ 6 صواريخ غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وذكرت مصادر صحفية محلية في قطاع غزة، بأن "المقاومة الفلسطينية أطلقت مضاداتها الأرضية باتجاه طائرات الاحتلال في أجواء قطاع غزة".

فيما قالت مصادر صحفية لمراسل وكالة "سبوتنيك"، بأنه "سمع دوي عدة انفجارات في أرجاء قطاع غزة جراء الغارات، ولم يعرف حتى اللحظة إذا كانت قد أسفرت الغارات عن إصابات في صفوف المواطنين".

هذا وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن "الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة".

#شاهد| لحظة تصدي المقاومة الفلسطينية لطائرات الاحتلال في أجواء غزة pic.twitter.com/1VgaQjAoRO — فلسطين الآن (@paltimes2015) August 23, 2021

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق من اليوم، إن "9 حرائق في غلاف غزة تأكد أنها اندلعت بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة".

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