إجلاء المصريين العالقين في أفغانستان على متن طائرة عسكرية.. فيديو

قالت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الاثنين، إن القاهرة نجحت في إجلاء مواطنيها العالقين في أفغانستان، عقب سيطرة طالبان على الحكم في البلاد.

وتتواجد البعثة المصرية في أفغانستان منذ عام 2009، وتم إجلاؤها عن طريق رحلة لطائرة عسكرية، وفقا لتلفزيون إكسترا نيوز.

ونشرت أكسترا نيوز مقاطع فيديو للطائرة المصرية، التي أقلت 43 مواطنا تم إجلاؤهم خلال الرحلة.



هذا وأحكمت حركة طالبان قبضتها على أفغانستان، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي بدأ في مايو/أيار الماضي، وينتهي في سبتمبر/أيلول المقبل، ومنذ ذلك الحين تسارع الدول لإجلاء رعاياها خوفا من عمليات انتقامية من الحركة المتشددة.

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