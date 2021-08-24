مقتل فتى فسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

قتل فتى فلسطيني (16 عاما)، فجر اليوم الثلاثاء، على يد قوة إسرائيلية خلال اقتحامها مخيم بلاطة للاجئين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن القتيل هو عماد حشاش من سكان المخيم الواقع إلى الشرق من مدينة نابلس.

وعادة ما تداهم القوات الإسرائيلية مدنا وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية لتنفيذ اعتقالات تنشب على إثرها مواجهات مع شبان فلسطينيين.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه، مقتل الفتى الفلسطيني، مطالبا العالم "بإدانة هذه الجريمة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا".

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