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    عودة 16 ألف عائلة مُهجّرة لبلداتها شرقي درعا خلال يومين

    بالأرقام... حصيلة العائلات العائدة من العنف على يد "داعش" في العراق

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    عادت مئات الآلاف من العائلات العراقية التي نزحت إثر العنف على يد تنظيم "داعش" الإرهابي عندما استولى على أجزاء واسعة من شمال وغربي العراق محدثا الدمار ومسفكا الدماء قبل نحو سبعة أعوام.

    عودة اللاجئين، النازحين، المهجرين،من مخيمات الأردن إلى الرقة وريف دمشق، سوريا
    © Sputnik . Firas al-Ahmad
    حصيلة عودة مئات العائلات بعد 7 سنوات من النزوح في العراق
    وتنفرد "سبوتنيك" بنشر حصيلة من وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، خاصة  بعدد العائلات العائدة من النزوح إلى مناطقها المحررة في ست محافظات، ونازحين لم يتمكنوا من الرجوع لبيوتهم حتى اللحظة منذ عام 2014، عام سطوة "داعش" وإعلانه خلافته الدموية.

    وكشف مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس جهاكير، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن العدد الكلي للعائلات النازحة التي عادت إلى محافظات "الأنبار، ونينوى، وصلاح الدين، وكركوك، وديالى، والعاصمة بغداد"، هو 578733 عائلة.

    وأوضح جهاكير أن عدد العائلات العائدة من المجموع الكلي 892311 عائلة نازحة من المحافظات المذكورة إضافة إلى بابل وسط البلاد.

    ثلث العراق

    وحسب الحصيلة يبلغ العدد الكلي للعائلات النازحة من الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غربًا، 284949 عائلة نازحة، وسجلت عودة  239597 عائلة إلى مناطقها.

    وحلت الأنبار الأولى بين بقية المحافظات التي وقعت أجزاء واسعة منها تحت بطش "داعش" الإرهابي في عام 2014، بنسب عودة العائلات النازحة مسجلة نسبة 84 %.

    وحتى الآن ما زالت 45352 عائلة مستمرة بالنزوح لم تعد إلى مناطقها في الأنبار التي حررتها القوات العراقية بالكامل في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017.

    صلاح الدين

    بعد الأنبار، سجلت محافظة صلاح الدين الواقعة شمال العاصمة بغداد، نسبة 59%  بعودة العائلات النازحة إليها إذ بلغ المجموع الكلي للعائلات العائدة حتى الآن 88031 عائلة من أصل 148778 عائلة نازحة.

    أما العدد المتبقي من العائلات المستمرة بالنزوح التي لم تعد إلى مناطقها في صلاح الدين، فقد بلغ 60747 عائلة.

    أغنى المدن

    وحلت كركوك الغنية بالنفط الواقعة شمالي العراق الثالثة بعد الأنبار وصلاح الدين، بنسب العودة من النزوح فقد سجلت عودة للعائلات النازحة بنسبة 58%، بعودة 24512 عائلة من أصل المجموع الكلي 42548 عائلة نازحة.

    عودة النازحين في العراق
    © Sputnik . Saad Hammo
    الهجرة العراقية تعلن عودة دفعة جديدة من النازحين إلى محافظة نينوى

    وطبق الحصيلة ما زالت 18036  عائلة نازحة من كركوك المتنازع عليها دستوريا بين المركز وإقليم كردستان، لم تعد حتى الآن إلى مناطقها.

    موطن الثيران المجنحة

    حققت محافظة نينوى التي تعد موطن الثيران المجنحة الآشورية العائد تاريخها إلى ما يقرب 3 آلاف عام، نسبة بعودة العائلات النازحة بلغت 56% .

    سجلت نينوى المعروفة بأم الربيعين عودة 171567 عائلة نازحة، بعد أن كان المجموع الكلي للعائلات التي نزحت منها في منتصف عام 2014 إثر سيطرة "داعش" قد بلغ 308031 عائلة نازحة.

    وبينت الحصيلة أن عدد العائلات المستمرة بالنزوح من نينوى ولم تعد إلى الآن بلغ 136464 عائلة.

    بغداد وديالى

    وعادت إلى محافظة ديالى الواقعة في الجزء الشرقي من العراق، عودة 38601 عائلة بنسبة 55%  من عدد كلي بلغ 69606 عائلة نازحة، والمتبقي  31005 عائلة لم تعد بعد.

    ذات النسبة 55% في ديالى سجلتها العاصمة بغداد بعودة 16425 عائلة نازحة من أصل 29732 عائلة، بينما بلغ عدد العائلات المستمرة بالنزوح 13307 عائلة.

    بابل

    محافظة بابل الأثرية الواقعة وسط العراق، يبلغ عدد العائلات النازحة منها وبالتحديد من منطقة جرف الصخر والمسماة حديثا "جرف النصر" 8667 عائلة نازحة لم تعد أي منها حتى الآن إلى مناطقها بنسبة عودة 0%.

    حصيلة

    وأختتم مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أن عدد العائلات المتبقية التي لم تعد من النزوح بلغ 313578 من جميع المحافظات المذكورة "الأنبار، صلاح الدين، وكركوك، وديالى، وبغداد، وبابل".

    وحسب حصيلة حصلت عليها "سبوتنيك" من وزارة الهجرة العراقية، في الثامن من أبريل/ نيسان الماضي، عادت 68 ألف عائلة نازحة من المخيمات إلى مناطقها في المحافظات "نينوى، وصلاح الدين، وديالى، وكركوك، والأنبار"، شمال وغربي البلاد.

    وكان أكثر من 5 ملايين عراقي اضطروا للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، جراء سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها في عام 2014.

    وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

    انظر أيضا:

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    حصيلة عودة مئات العائلات بعد 7 سنوات من النزوح في العراق
    الكلمات الدلالية:
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