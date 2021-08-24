قصف يستهدف مركزا للحوار الفكري وسط العراق... صور وفيديو

أفاد مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن قصفا استهدف مركزا للحوار الفكري في محافظة النجف، وسط العراق.

وحسب المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أطلق مسلحون مجهولون قذيفة هاون على "مركز الرافدين للحوار" في محافظة النجف، ما أسفر عن أضرار مادية دون خسائر بشرية.

الجدير بالذكر، أن "مركز الرافدين للحوار" واختصاره (R.C.D) هو مركز فكري مستقل هدفه العمل على تشجيع الحوارات السياسية والثقافية والاقتصادية بين النخب كافة، لتعزيز التجربة الديمقراطية وتحقيق السلم المجتمعي، ورفد مؤسسات الدولة والمجتمع بالخبرات والرؤى الاستراتيجية.