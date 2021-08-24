السعودية... تداول فيديو احتراق ناقلة مواد بترولية و10 سيارات

تداول مستخدمو مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية، فجر اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا من حريق شب على طريق مكة – جدة السريع إثر حادث تصادم مروري.

ونشرت إمارة منطقة مكة الفيديو على صفحتها الرسمية بتويتر قائلة "يحدث الآن.. مدني العاصمة المقدسة يباشر إخماد حريق نشب في ناقلة مواد بترولية على طريق مكة - جدة السريع نتيجة حادث مروري".

#يحدث_الان

مدني #العاصمة_المقدسة يباشر إخماد حريق

نشب في ناقلة مواد بترولية على طريق

مكة - جدة السريع نتيجة حادث مروري. pic.twitter.com/dnCx8Xcryd — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 23, 2021

من جهته قال الدفاع المدني السعودي إن "مدني مكة المكرمة أخمد حريقًا في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة - مكة السريع نتج عنه احتراق الناقلة و(10) مركبات، دون وقوع إصابات -ولله الحمد".