رئيس لجنة التعديلات الدستورية الأردنية: لم نستقر على شكل "الورقة البيضاء" حتى الآن

قال وزير الشؤون البرلمانية الأسبق، في الأردن، أحمد طبيشات، إن لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي والمنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لم تنه أعمالها بعد.

وأشار طبيشات، الذي يرأس اللجنة، إلى قيام اللجنة بوضع "ورقة بيضاء" تحتوي على توصيات من اللجنة، بجانب مخرجاتها من التعديلات الدستورية المقترحة وفق الرسالة الملكية لتكليف اللجنة، بحسب وكالة "عمون"، الأردنية.

وأكد طبيشات أن "اللجنة ستقترح توصيات خارج نطاق قانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي، وتتعلق بتمكين المرأة والشباب، والمشاركة بالحياة السياسية، وأمور أخرى يمكن للحكومة الأخذ بها أو لا، ولكن اللجنة ستقدمها".

وتابع: "اللجنة لا تزال لم تستقر بعد على شكل التوصيات داخل الورقة البيضاء وتحتاج للمزيد من الوقت لدراستها".

ولفت إلى أن اللجنة قد تحتاج ما بين أسبوع و10 أيام بعد ورود مخرجات لجنتي الأحزاب والانتخاب، وأنه على ضوء هذه المخرجات سيتم تحديد التعديلات المقترحة والتوصيات.

وأشار طبيشات كذلك إلى أن ما تراه اللجنة ضروريا من تعديلات دستورية وقانونية خارج عملها ستضعه في الورقة البيضاء.