وزارة الدفاع التركية تعلن عن "عملية ضخمة" لقواتها في العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن عملية ضخمة لقواتها في العراق، مشيرة إلى أنها "استهدفت 28 هدفا لإرهابيي "بي كا كا"، دمرت خلالها مقرات قيادية وملاجئ ومستودعات أسلحة عائدة للمنظمة الانفصالية".

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن "الوزير، خلوصي أكار، أشرف من مركز عمليات القوات الجوية، على عملية تدمير 28 هدفا لعناصر "حزب العمال الكردستاني"، شمالي العراق".

وقامت الوزارة بنشر صور ومشاهد للعمليات الجوية، مؤكدة أن أكار رافق في مركز العمليات الجوية كل من رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقائدي القوات البرية، الفريق موسى أف سيفر، والبحرية، عدنان أوزبال.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın beraberinde, TSK Komuta Kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare ettiği Asos’taki operasyon, 200 km derinlikte ve 20’den fazla uçağın katılımı ile icra edildi.https://t.co/goGF13Lafm#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/kh23f1wT66 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2021

يذكر أن العمليات العسكرية، التي ينفذها الجيش التركي شمالي العراق، ويقول إنها موجهة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني الموجودين في الأراضي العراقية، تتسبب في غضب بغداد وأدت إلى توتر العلاقات بين البلدين في الفترة الماضية.

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