السلطات السورية تضبط شحنة كبيرة من المخدرات أثناء عبورها من لبنان...فيديو

ضبطت السلطات السورية المختصة في مدينة حمص وسط البلاد، كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون والحشيش المخدر أثناء محاولة تهريبها من الأراضي اللبنانية عبر الطرق الجبلية الوعرة.

وقال مصدر في الجهات المختصة لـ "سبوتنيك": تم ضبط كمية 400 ألف حبة كبتاغون مخدرة، و600 كف حشيش مخدر بوزن 100 كغ، كانت معدة لإدخالها إلى القطر.

وأضاف المصدر: "من خلال متابعة مروجي ومهربي المواد المخدرة، وبالتعاون مع المواطنين الشرفاء، تم رصد سيارة "بيك آب" قادمة من الحدود اللبنانية عبر إحدى الطرق الجبلية الوعرة في منطقة القصير، ولدى تفتيشها، تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة موضوعة ضمن مخابئ سرية تم تجهيزها ضمن السيارات".

© Sputnik . Osama Daiob السلطات السورية تضبط شحنة كبيرة من المخدرات أثناء عبورها من لبنان

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية أكدت بأن الكمية المصادرة كانت معدة للترويج على الأراضي السورية.

© Sputnik . Osama Daiob السلطات السورية تضبط شحنة كبيرة من المخدرات أثناء عبورها من لبنان

وكانت السلطات السورية في مدينة حمص ضبطت، في 14 من الشهر الجاري، كمية كبيرة من حبوب "الكبتاغون" المخدر كانت مخبأة ضمن عبوات (سيلكون) على شكل أقراص الجبنة، ومعدة للتهريب إلى خارج البلاد.