حسين يؤكد رغبة بغداد توسيع العلاقات مع روسيا ويوضح حقيقية شراء "إس 400"

موسكو - سبوتنيك. وقال حسين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان لروسيا دورا في مسألة إجلاء اللاجئين العراقيين من حدود بيلاروسيا: "هذا ما نتمناه وسوف أطرح مع بعض المسؤولين الروس هذه المسألة، لأن هذه المسألة خطرة وتؤثر على الوضع الأمني العراقي وعلى العلاقات بين الجانب العراقي والاتحاد الأوروبي. فإذا قدّمت روسيا المساعدة فأهلا وسهلا بها، وأنا سأطرح هذا الأمر".

