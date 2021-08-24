القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذ تدريبا جويا مشتركا

وقال المتحدث العسكري في بيان نشره على صفحته الرسمية في "تويتر": "نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريبا جويا مشتركا، بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام طراز (ميراج 2000، الرافال،F - 16 ) المصرية".
#المتحدث_العسكرى : القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً جوياً بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام ... pic.twitter.com/khzOqYeUmB— المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) August 24, 2021
وأضاف: "تضمن التدريب قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، وذلك باشتراك طائرة التموين في الجو، الفرنسية من طراز (MRTT)".
ولفت البيان إلى أن هذه "التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال، بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية."
وفي مايو/ آيار الماضي، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا فى نطاق الأسطول الجنوبي، كما نفذت عناصر القوات الجوية للدولتين التدريب المشترك "رمسيس ـــ 2021" في إحدى القواعد الجوية المصرية.
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