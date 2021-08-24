وصول 500 ألف جرعة لقاح تبرعت بها أمريكا للضفة الغربية وغزة

وصلت، اليوم الثلاثاء، إلى الضفة الغربية وقطاع غزة شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد تضم 500 ألف جرعة تبرعت بها الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن هذه الشحنة البالغة 500 ألف جرعة من لقاح مودرنا، جاءت عبر مبادرة الوصول العالمي للقاحات (كوفاكس).

ومن المقرر أن تحصل الضفة الغربية على 300 ألف جرعة من هذه التبرعات، بينما سيكون نصيب قطاع غزة 200 ألف جرعة.

ويتوقع مسؤولون فلسطينيون الحصول على مليون جرعة من لقاح فايزر في سبتمبر/ أيلول. ويقول الفلسطينيون إنهم حصلوا حتى الآن على 2.5 مليون جرعة لقاح.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بلغ في الضفة الغربية وقطاع غزة 712501، بينهم 439024 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وتظهر بيانات الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا، منذ انتشاره في مارس/ آذار 2020، بلغ 355511 إصابة تعافى منها 343197 فيما بلغ عدد الوفيات 3905.