الإرياني: تصريحات عبد اللهيان عن اتباع أسلوب قاسم سليماني عدائية

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، إن تأكيدات المرشح للخارجية الإيرانية الجديد، حسين أمير عبد اللهيان، بشأن عزمه انتهاج أسلوب قائد فيلق القدس الراحل، الجنرال قاسم سليماني، عدائية.

ونشر الإرياني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء أمس الاثنين، أكد من خلالها أن تصريحات عبد اللهيان حول اتباع سياسة سليماني، ودعم الميليشيات الطائفية في المنطقة، أحد برامجه الرئيسية، تعد بمثابة مؤشر خطير على توجهات النظام الإيراني الجديد.

٢-تبنى النظام الايراني طيلة 4 عقود ومنذ الثورة الخمينية عقيدة تصدير الفوضى والارهاب تحت غطاء الثورة، وإنشاء وتمويل المليشيات الطائفية لنشر الفوضى والارهاب وزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة العربية، وتوفير الظروف المواتية لممارسة تدخلاته وتنفيذ أجندته واطماعه التوسعية pic.twitter.com/uxeaMxp8qn — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 23, 2021

وشدد الإرياني على أن تلك التوجهات الجديدة هي تصعيد للسياسات العدائية الإيرانية وتدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، موضحا أن النظام الإيراني تبنى طيلة 4 عقود، عقيدة تصدير الفوضى والإرهاب، وإنشاء وتمويل الميليشيات الطائفية، بدعوى نشر الفوضى والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة العربية.

وأشار الوزير اليمني بأن شعبه دفع ثمنا باهظا للتدخلات الإيرانية وإدارتها لانقلاب الحوثي على الدولة، والحرب التي خلفها، وهو ما راح ضحيتها عشرات الآلاف بين قتلى وجرحى، وكبدت الاقتصاد اليمني خسائر فادحة، وخلفت مأساة إنسانية هي الأكبر في التاريخ.

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