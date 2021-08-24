الجزائر تشترط التطعيم الإجباري على جميع الرياضيين للمشاركة في المسابقات

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، فقد قررت وزارة الشباب والرياضة فرض التلقيح "الإجباري" على جميع الرياضيين المشاركين في منافسات الموسم.

وأوضح بيان نقلته الوكالة عن الوزارة أن التلقيح ضد كورونا أصبح ضرورة ولا مفر منه للعودة إلى التدريبات والمنافسة في ظروف آمنة.

وأكد البيان أن عملية التطعيم سوف تشمل كذلك الطواقم الفنية والطبية وكذلك المسيرين، مضيفا أن عملية التلقيح سوف تبدأ خلال أيام في القاعات الرياضية في أنحاء البلاد.

وفيما يتعلق بالجماهير الراغبة في دخول الملاعب والقاعات، أوضح البيان أنها معنية هي الأخرى بحملة تلقيح واسعة.

ومن المقرر أن يفرض على هذه الجماهير إحضار "شهادة صحية"، لكن لم يتم تحديد محتواها الخاص بوباء فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الجزائرية قررت في اجتماعها، يوم الأحد، تطعيم كافة أساتذة الجامعات والمدارس والتدريب المهني وطلاب الجامعات قبل بداية العام الدراسي، المقرر أن يبدأ في 21 أيلول/سبتمبر للمدارس، و3 تشرين الأول/أكتوبر للجامعات.