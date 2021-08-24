خطوات الحصول على لقاح كورونا في مصر... وأبرز الفئات الملزمة بالتطعيم

أطلقت مصر في فبراير/ شباط الماضي، موقعا إلكترونيا، لقيادة جهود الدولة في تحصين مواطنيها ضد فيروس كورونا "سارس كوف 2" ووضع نهاية للوباء الذي عصف بالعالم أجمع.

تزامن ذلك مع بدء استلام مصر شحنات – محدودة في ذلك الوقت – من اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد 19" الفيروسي، وبعدما كانت جهود التطعيم مقتصرة في البداية على الطواقم الطبية التي تواجه أكبر خطر للإصابة نظرا لتعاملها المباشر مع المرضى.

بعد أشهر، حصلت مصر على دفعات أخرى من اللقاحات، وتعاقدت على استيراد المزيد، لكن الأهم أنها حصلت على حق تصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني في أبريل/ نيسان الماضي، وبدء جهود الإنتاج الفعلي في شهر يونيو/ حزيران.

في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الصحة المصرية إنها ستبدأ طرح جرعات لقاح "سينوفاك" المصنع محليا في مراكز التطعيم، مشيرة إلى أنها أنتجت 15 مليون جرعة بالفعل، وتستهدف إنتاج 80 مليون جرعة إجمالا بنهاية هذا العام.

هذه الإمدادات الضخمة المدعمة بوصول شحنات من اللقاحات الأخرى، حفزت نشاط التطعيم في مصر، وقالت الوزيرة هالة زايد، منتصف الشهر الجاري، إن مراكز التطعيم شهد إقبالا كثيفا بعد توافر المزيد من الجرعات الجديدة.

وتهدف من خلال موقعها الإلكتروني المشار إليه سابقا، إلى تسريع وتسهيل عملية التطعيم بشكل عام، وفي ما يلي نظرة كيفية الحصول على لقاح "كوفيد 19" في مصر.

التسجيل في خطوات

الدخول إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة الصحة (يمكن مطالعته من هنا) الضغط على خيار "التسجيل لطلب اللقاح" المظلل باللون الأخضر اختيار الفئة: (القطاع الطبي- أصحاب الأمراض المزمنة- فئات أخرى) تسجيل البييانات الأساسية (الاسم- تاريخ الميلاد- الرقم القومي- المحافظة..) إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي في نموذج التسجيل

بعد إدخال رقم الهاتف يصل للشخص رسالة برقم التأكيد الذي يجب إدخاله لاستكمال التسجيل، والتي في نهايتها تظهر رسالة تؤكد نجاح العملية، وتظهر رقم التسجيل الذي يجب الاحتفاظ به من قبل صاحب الطلب.

وعند حلول دور الشخص في تلقي الجرعة الأولى، تصله رسالة على الهاتف تطالبه بالتوجه إلى مركز تطعيم محدد، وبتاريخ وموعد محددين، للحصول على اللقاح.

فئات ملزمة بالتطعيم

أكدت وزارة الزراعة ضرورة التزام جميع العاملين لديها وبمختلف القطاعات، بالحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مشددة على أنها لن تسمح لأي موظف لم يتلق اللقاح بدخول مقرها، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

فيما قالت زايد، إنه سيمنع من دخول الجامعات والمدارس، أي شخص لم يحصل على تطعيم فيروس كورونا، وتقديم ما يثبت تلقيه اللقاح. يشمل ذلك الطلاب والعاملين بالتدريس، حسبما ذكر موقع "مصراوي".

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية، بصدد إصدار جدول زمني يحدد الموعد النهائي لتطعيم كافة الطلاب بالمراحل التعليمية الجامعية وأساتذة المدارس.

وأكد المتحدث أنه بعد نهاية هذه المهلة، سيعلن مجلس الوزراء عن حزمة قرارات جديدة لتنظيم العملية التعليمية، مشددا على اتخاذ إجراءات تجاه من يرفض الحصول على اللقاح بعد هذا الموعد النهائي، حسبما ذكر في مداخلة مع فضائية "الحياة".

وذكرت وزيرة الصحة، هذا الأسبوع، أن جهود التطعيم مستمرة، لكافة العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة، بالإضافة إلى الشركات والبنوك والمناطق الصناعية والفنادق السياحية والنوادي والموانئ وغيرها.

التطعيم بغرض السفر وتطعيم المعلمين

تكون الوظيفة من بين البيانات التي يدخلها الراغبون في التسجيل عبر الموقع، وإذا كان الشخص المسجل، من العاملين في مجال التعليم، تمنحه الوزارة الأولوية في الحصول على اللقاح، حسبما ذكر موقع "الوطن".

أما فيما يخص الأشخاص الذين يطلبون الحصول على اللقاح من أجل السفر إلى الخارج، فيتبعون نفس إجراءات التسجيل، لكن عند اختيار الفئة، ينبغي عليهم الضغط على خيار "التطعيم بغرض السفر".

وقالت وزارة الصحة، يوم الأحد، إنها تنسق مع وزارتي القوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتطعيم المسافرين لأغراض العمل والبعثات التعليمية بالإضافة لأغراض العلاج.

وأضافت أنه من المقرر وصول شحنات جديدة من لقاح "جونسون آند جونسون" قريبا لاستمرار تطعيم المسافرين، مشيرة إلى تخصيص مركز بمقر البعثات للخارج التابع لوزارة التعليم العالي بمنطقة مدينة نصر، لتسهيل تطعيم المسافرين لأغراض البعثات التعليمية سواء في مرحلة التعليم الجامعي أو ما بعد الجامعي.