تسجيل
21:47 GMT24 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021

    خطوات الحصول على لقاح كورونا في مصر... وأبرز الفئات الملزمة بالتطعيم

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048272547_0:0:3046:1712_1200x675_80_0_0_3b0c425cb4aa42081a29bce305d06391.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108241049929530-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85/

    أطلقت مصر في فبراير/ شباط الماضي، موقعا إلكترونيا، لقيادة جهود الدولة في تحصين مواطنيها ضد فيروس كورونا "سارس كوف 2" ووضع نهاية للوباء الذي عصف بالعالم أجمع.

    تزامن ذلك مع بدء استلام مصر شحنات – محدودة في ذلك الوقت – من اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد 19" الفيروسي، وبعدما كانت جهود التطعيم مقتصرة في البداية على الطواقم الطبية التي تواجه أكبر خطر للإصابة نظرا لتعاملها المباشر مع المرضى.

    بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    أول لقاح تنتجه مصر... ما فعالية لقاح "سينوفاك" وأبرز آثاره الجانبية

    بعد أشهر، حصلت مصر على دفعات أخرى من اللقاحات، وتعاقدت على استيراد المزيد، لكن الأهم أنها حصلت على حق تصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني في أبريل/ نيسان الماضي، وبدء جهود الإنتاج الفعلي في شهر يونيو/ حزيران.

    في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الصحة المصرية إنها ستبدأ طرح جرعات لقاح "سينوفاك" المصنع محليا في مراكز التطعيم، مشيرة إلى أنها أنتجت 15 مليون جرعة بالفعل، وتستهدف إنتاج 80 مليون جرعة إجمالا بنهاية هذا العام.

    هذه الإمدادات الضخمة المدعمة بوصول شحنات من اللقاحات الأخرى، حفزت نشاط التطعيم في مصر، وقالت الوزيرة هالة زايد، منتصف الشهر الجاري، إن مراكز التطعيم شهد إقبالا كثيفا بعد توافر المزيد من الجرعات الجديدة.

    وتهدف من خلال موقعها الإلكتروني المشار إليه سابقا، إلى تسريع وتسهيل عملية التطعيم بشكل عام، وفي ما يلي نظرة كيفية الحصول على لقاح "كوفيد 19" في مصر.

    التسجيل في خطوات

    1. الدخول إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة الصحة (يمكن مطالعته من هنا)
    2. الضغط على خيار "التسجيل لطلب اللقاح" المظلل باللون الأخضر
    3. اختيار الفئة: (القطاع الطبي- أصحاب الأمراض المزمنة- فئات أخرى)
    4. تسجيل البييانات الأساسية (الاسم- تاريخ الميلاد- الرقم القومي- المحافظة..)
    5. إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي في نموذج التسجيل

    بعد إدخال رقم الهاتف يصل للشخص رسالة برقم التأكيد الذي يجب إدخاله لاستكمال التسجيل، والتي في نهايتها تظهر رسالة تؤكد نجاح العملية، وتظهر رقم التسجيل الذي يجب الاحتفاظ به من قبل صاحب الطلب.

    وعند حلول دور الشخص في تلقي الجرعة الأولى، تصله رسالة على الهاتف تطالبه بالتوجه إلى مركز تطعيم محدد، وبتاريخ وموعد محددين، للحصول على اللقاح.

    فئات ملزمة بالتطعيم

    أكدت وزارة الزراعة ضرورة التزام جميع العاملين لديها وبمختلف القطاعات، بالحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مشددة على أنها لن تسمح لأي موظف لم يتلق اللقاح بدخول مقرها، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

    فيما قالت زايد، إنه سيمنع من دخول الجامعات والمدارس، أي شخص لم يحصل على تطعيم فيروس كورونا، وتقديم ما يثبت تلقيه اللقاح. يشمل ذلك الطلاب والعاملين بالتدريس، حسبما ذكر موقع "مصراوي".

    وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية، بصدد إصدار جدول زمني يحدد الموعد النهائي لتطعيم كافة الطلاب بالمراحل التعليمية الجامعية وأساتذة المدارس.

    بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    مصر... إقبال كثيف من المواطنين على التطعيم ضد كورونا اليوم

    وأكد المتحدث أنه بعد نهاية هذه المهلة، سيعلن مجلس الوزراء عن حزمة قرارات جديدة لتنظيم العملية التعليمية، مشددا على اتخاذ إجراءات تجاه من يرفض الحصول على اللقاح بعد هذا الموعد النهائي، حسبما ذكر في مداخلة مع فضائية "الحياة".

    وذكرت وزيرة الصحة، هذا الأسبوع، أن جهود التطعيم مستمرة، لكافة العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة، بالإضافة إلى الشركات والبنوك والمناطق الصناعية والفنادق السياحية والنوادي والموانئ وغيرها.

    التطعيم بغرض السفر وتطعيم المعلمين

    تكون الوظيفة من بين البيانات التي يدخلها الراغبون في التسجيل عبر الموقع، وإذا كان الشخص المسجل، من العاملين في مجال التعليم، تمنحه الوزارة الأولوية في الحصول على اللقاح، حسبما ذكر موقع "الوطن".

    أما فيما يخص الأشخاص الذين يطلبون الحصول على اللقاح من أجل السفر إلى الخارج، فيتبعون نفس إجراءات التسجيل، لكن عند اختيار الفئة، ينبغي عليهم الضغط على خيار "التطعيم بغرض السفر".

    وقالت وزارة الصحة، يوم الأحد، إنها تنسق مع وزارتي القوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتطعيم المسافرين لأغراض العمل والبعثات التعليمية بالإضافة لأغراض العلاج.

    وأضافت أنه من المقرر وصول شحنات جديدة من لقاح "جونسون آند جونسون" قريبا لاستمرار تطعيم المسافرين، مشيرة إلى تخصيص مركز بمقر البعثات للخارج التابع لوزارة التعليم العالي بمنطقة مدينة نصر، لتسهيل تطعيم المسافرين لأغراض البعثات التعليمية سواء في مرحلة التعليم الجامعي أو ما بعد الجامعي.

    أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا في النصف الأول لـ2021
    أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا

    انظر أيضا:

    مصر: التطعيم ضد كورونا في المنازل "مجانا"
    مصر تخفف إجراءات "كورونا" وتحدد موعد تطعيم المواطنين باللقاح المحلي... فيديو
    الصحة المصرية تصدر تعليمات جديدة بشأن تطعيم المسافرين
    الكلمات الدلالية:
    وزارة الصحة, وزارة الصحة المصرية, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أفغان يتسلقون طائرة في مطار كابول
    انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
    تريليون دولار الدولارات للعملية في أفغانستان دون فائدة
    تريليون دولار للعملية العسكرية في أفغانستان ذهبت هباء
    مؤشر السلام العالمي
    ترتيب الدول العربية على مؤشر السلام العالمي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك